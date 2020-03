Fußball : „Spätestens bis Ostern muss eine Entscheidung her“

Fußball Hoger Tripp, Mitglied der Spielkommission im Verband Niederrhein, spricht in der Krise darüber, wie es im Fußball weitergehen könnte.

Tripp Spätestens bis Ostern muss eine Entscheidung her. Wir sind natürlich bemüht, das so rechtzeitig wie möglich kundzutun. Doch im Moment ist es schwierig, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, weil sich die Voraussetzungen teilweise täglich ändern. Sicher ist, dass die Vereine eine Vorlaufzeit von wenigstens 14 Tagen benötigen.

Tripp Den gibt es noch nicht. Wenn sich herausstellen sollte, dass erst im September wieder gespielt werden kann, muss man überlegen, was dann noch geht. Wenn erst in einem Jahr wieder gespielt werden könnte, wäre es eine Option, mit dem jetzigen Spielstand weiterzumachen.

Tripp Notfalls könnten wir ein Jahr Pause machen. In der Spielordnung steht, dass die Saison in der Regel am 1. Juli beginnt und am 30. Juni endet. Durch die Formulierung in der Regel hat man sich eigentlich alles offen gehalten. Außerdem heißt es in der Spielordnung: Wenn für den Rahmenterminkalender durch den DFB andere Regelungen getroffen werden, sind diese auch für die Landesverbände gültig.