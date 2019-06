Fußball-Kreisliga A : Concordia Viersen muss in die Kreisliga B runter

Die Fußballer von Concordia Viersen spielen nächste Saison in der Kreisliga B. Im entscheidenden letzten Saisonspiel der A-Liga des Fußballkreises Mönchengladbach/Viersen gab’s beim Drittletzten TuS Wickrath eine 1:4-Niederlage. „Schade, ich hätte mich so gerne mit dem Klassenerhalt verabschiedet“, sagte Tainer André Jansen, der in der neuen Saison die SG Kaarst übernimmt.

Seine Nachfolge tritt Tobias Beier (Dülkener FC) an.

„Wir haben wirklich richtig gut begonnen und sind auch entsprechend mit 1:0 in Führung gegangen“, so Jansen. „Als wir uns dann den Ausgleich eingefangen haben, hat man direkt bei unseren Spielern gemerkt, dass die Motivation nicht mehr so wie vorher war. Zum Schluss habe ich dann noch einmal alles auf eine Karte gesetzt, da uns ja ohnehin nur ein Sieg zum Klassenerhalt gereicht hätte. Aber das ist dann leider nicht gut gegangen. Wickrath hat mit dem Sieg gegen uns den Klassenerhalt verdient.“