Fußball-Bezirksliga: Richter zurück beim 1. FC Viersen

Viersen In der Winterpause der vorigen Fußballsaison verließ Dennis Richter den Hohen Busch in Richtung Wickrathhahn. Interimstrainer Klaus Fleßers wollte ihn zurück.

Mancher Zuschauer der Hallen-Stadtmeisterschaften dürfte sich am Sonntag mit Blick auf den Kader des 1. FC Viersen verwundert die Augen gerieben haben. Denn für den Titelverteidiger und späteren Sieger lief Dennis Richter auf, der in der vergangenen Saison nicht immer auf einer Wellenlänge mit dem damaligen Trainer Daniel Saleh lag und in der Folge in der Winterpause den Hohen Busch in Richtung des FC BW Wickrathhahn verließ.