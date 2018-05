Handball: Coenen ist die Konstante

Nettetal Großer Umbruch beim Handball-Verbandsligisten TSV Kaldenkirchen, bei dem David Mattke und Till Deckers in der kommenden Saison das neue Torhütergespann bilden.

Mit einem völlig neuformierten Team startet der TSV Kaldenkirchen in die kommende Spielzeit in der Handball-Verbandsliga. Sieben Abgängen stehen sechs Neuzugänge gegenüber. Gestern gab Volker Hesse als sportlicher Leiter des TSV mit David Mattke und Till Deckers das neue Torhütergespann bekannt. Beide stammen aus dem Lager des TSV. Die spannende Aufgabe, das neue Team zu formen, kommt Rüdiger Winter zu. Der 50-Jährige, der bis 2017 den Regionalligisten VfB Homberg betreute, löst als neuer Trainer Philipp Clodt an der Seitenlinie ab.