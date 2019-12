Fußball-Bezirksliga : Schottischer Stürmer geizt nicht mit Toren

Christopher Hermes hat großen Anteil am guten Saisonverlauf der SF Neuwerk. Jetzt geht’s gegen Rheydt.

Geboren wurde Christopher Hermes Ende September 1993 in der schottischen Stadt Dunfermline. Wenig später verschlug es ihn nach Mönchengladbach. Als Teenager ging es zurück nach Schottland in die Obhut seiner Großmutter. Dort schloss er sich dem lokalen Fußballclub Dunfermline Athletic an, für die er die letzten Juniorenjahre und später sogar in der zweiten schotttischen Liga auflief. Dann kehrte er wieder nach Neuwerk und schloss sich 2012 den Sportfreunden an. In der Saison 2017/2018 reizte ihn das Angebot, für VSF Amern in der Landesliga zu spielen. Über eine Station beim Rheydter SV kehrte er aber doch wieder nach Neuwerk zurück, wo er sportlich und privat heimisch geworden ist. Er sieht Vaterfreuden entgegen. Sportlich hatten vier Personen großen Einfluss auf ihn. Amerns Trainer Willi Kehrberg habe er am meisten zu verdanken, sagte Hermes.