Breitensport in Mönchengladbach und Waldniel : Lauftreffs stellen gesteigerten Wunsch nach Bewegung fest

Breitensport Wegen der Corona-Pandemie können die Lauftreffs derzeit keine Angebote machen. Doch viele Teilnehmer solcher Gruppen bleiben aktiv. Zudem registrieren die Lauftreff-Organisatoren durchaus eine gesteigerte Nachfrage.

Organisierter Vereinssport? Ist derzeit wegen der Pandemie nicht möglich. Training in Gruppen? Auch das lässt die aktuelle Coronaschutzverordnung nicht zu. Doch Individualsport an der frischen Luft, eventuell sogar mit einem Mitstreiter, das ist zulässig – womit die Brücke zu den Lauftreffs in der Region geschlagen ist. Diese dürfen derzeit zwar nicht ihre üblichen Laufeinheiten anbieten, doch einige ihrer Mitglieder organisieren sich in Zweiergruppen und bleiben so in Corona-Zeiten aktiv – und in Kontakt.