Handball-Oberliga : Borussia Mönchengladbach lässt die Wölfe winseln

HANDBALL-OBERLIGA Erst ein Sieg gegen den Tabellenzweiten und nun gegen den Spitzenreiter, die Borussen befinden sich in einer tollen Form.

Borussia Mönchengladbach präsentiert sich seit Wochen in einer ganz tollen Form, das bekam jetzt auch der HC Wölfe Niederrhein überdeutlich zu spüren. Die Borussen spielten wie aus einem Guss und deklassierten den Spitzenreiter mit 27:18 (12:8), der damit auch die erste Saisonniederlage einstecken musste.

Die ersten Minuten waren von einer enormen Physis geprägt, soll heißen, dass auf beiden Seiten der jeweilige Gegenspieler bei Ballbesitz recht hart angegangen wurde. Dabei zogen die jungen Wilden aus Rheinhausen mit der Zeit jedoch den Kürzeren, und sie bissen sich an der Abwehr der Hausherren die Zähne. Überhaupt legten die Schützlinge von Trainer Tobias Elis eine unglaubliche Willensleistung an den Tag. So kassierten sie nicht einen einzigen Treffer über einen Tempogegenstoß, eigentlich eine der Stärken der Wölfe. Aber auch aus dem gebunden Spiel heraus war Mönchengladbacher kaum zu überwinden, denn von den insgesamt 18 Gegentreffern waren sechs Siebenmeter-Strafwürfe. Hinzu kam noch Johannes Lyrmann, der im Tor einen glänzenden Tag erwischte und sich mit 14 Paraden auszeichnete.