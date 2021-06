Bogensport : Rennett verliert zweimal im Stechen

Die Waldnieler Bogenschützin Annika Rennett (r.) holte bei den Ruhr-Games in Bochum in der weibliche Jugend U18 Recurve den vierten Platz. Foto: Deutscher Schützenbund

Bogensport Die Bogenschützin Annika Rennett aus Waldniel musste sich mit dem vierten Rang bei den Ruhr-Games begnügen. Die Entscheidung in den K.o.-Duellen fiel dabei jeweils ganz knapp aus.

Die diesjährigen Ruhr-Games in Bochum stellten auch für die U18-Jugend-Bogenschützen das bisherige Highlight der Corona-geplagten Saison dar. Mit ihrem Trainingsergebnis von 632 Ringen auf 60 Metern Distanz qualifizierte sich Annika Rennett vom KSSK Krefeld für den Deutschland-Cup Bogensport in der weiblichen Jugend Recurve. Die Waldnielerin schaffte schließlich den vierten Platz in einem nervenaufreibenden Stechen. Betreut wurde sie von der Honorartrainerin und ehemaligen Nationalkaderschützin Ulrike Koini, die Annika Rennett in den vergangenen Jahren ebenfalls trainierte.