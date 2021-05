BMX-Talent aus Süchteln : So lief der Re-Start von Meik Münnich in Italien

So lief der Re-Start von Meik Münnich in Italien

Viersen Der BMX-Fahrer Meik Münnich aus Süchteln war im ersten Rennen nach langer Pandemie-Pause gut ihn Fahrt. In Verona wurde er Dritter.

Der Achtklässler an der Gesamtschule Hardt nutzte die Zwangspause für ein gutes Wintertraining auf dem Kurs im niederländischen Sportzentrum Herungerberg bei Venlo und Daheim. Im letzten Jahr bestritt er aufgrund der Corona-Pandemie nur ein Rennen in den Niederlanden, das er gewann. Alle anderen Rennen wurden abgesagt.

Sein Re-Start in Verona wurde per Live-Stream im Internet übertragen und die Fahrer wurden im Finale alle einzeln vorgestellt. „Das war toller Moment für mich und für den Rest meiner Familie, die gespannt hier in Deutschland vor den Computern saß“, sagte er.

In der letzten Steilkurve des Finals spielte sein Kontrahent seine Streckenerfahrung aus, um sich neben Münnich zu setzen. Der Süchtelner verlor an Geschwindigkeit. Den dritten Platz hielt er somit nicht. Souverän belegte Münnich in der zweiten Cup-Wertungsrunde die Plätze eins-zwei-eins in den Vorläufen und stand wieder im Viertelfinale.