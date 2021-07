Nachwuchstalent aus Süchteln : Meik Münnich überzeugt bei BMX-Europameisterschaft

BMX Foto-Finish im Halbfinale, Sturz im Finale. Am Ende belegte der Nachwuchs-BMX-Fahrer Meik Münnich bei der Europameisterschaft für die Altersklasse 13 bis 14 Jahren im belgischen Zolder den siebten Platz.

(off) Der Deutsche BMX-Race-Meister Meik Münnich hat bei der Europameisterschaft im belgischen Zolder den siebten Platz erreicht. Insgesamt 83 Teilnehmern nahmen in seiner Altersklasse von 13 bis 14 Jahren an dem Wettbewerb teil. „So eine gute Platzierung bei einer EM oder WM habe ich noch nie herausgefahren“, sagte Münnich anschließend.

Aufregung gab es für den Süchtelner schon im Achtelfinale: Denn als das Startgatter fiel, drehte das Hinterrad von Münnich durch und er musste als Letzter seinen Konkurrenten hinterherfahren, um einen der ersten vier Plätze zu erreichen, die ein Weiterkommen ins Viertelfinale bedeuteten. Seine Aufholjagd begann allerdings gleich in der ersten Kurve erfolgreich, in der er drei Fahrer überholte und sich auf Position fünf verbesserte. In der zweiten Kurve setzte er sich dann durch ein gutes Manöver an einen weiteren Konkurrenten auf Platz vier vorbei. Diese Platzierung verteidigte er bis zum Ende des Rennens. „Das Viertelfinale ist erreicht“, atmete er anschließend erleichtert auf.