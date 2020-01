Hallen-Masters in Dülken : Die Zwischenrunde wartet mit jeder Menge Spannung auf

Der 1. FC Viersen und der Dülkener FC schieden unglücklich aus.

(ms) Spannung pur und das bis zu den letzten Spielen gab es in der Zwischenrunde des Masters. In der ersten Gruppe lag der 1. FC Viersen nach zwei Siegen (unter anderem mit einem 1:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach) eigentlich schon klar auf Halbfinalkurs.

Doch dann gewannen die Gladbacher ihre beiden Spiele, hatten sechs Punkte auf dem Konto. Auch Oberligist SC Union Nettetal gewann ein Spiel und hatte es nun im letzten Spiel gegen den 1. FC Viersen selbst in der Hand, ins Halbfinale einzuziehen. Drilon Istrefi brachte Nettetal auch in Führung und war damit zwischenzeitlich Zweiter. Doch dann glichen die Viersener durch Simon Hetterle aus – damit hätte Viersen den Sprung ins Halbfinale geschafft. Doch Sekunden vor dem Spielende erzielte Max Pohlig auf Zuspiel von Martin Stroetges für Nettetal das 2:1, so dass Viersen mit sechs Punkten raus und Nettetal mit ebenfalls sechs Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz im Halbfinale war. „Ein Gegentor in den letzten Sekunden kann passieren“, sagte Daniel Saleh, Sportlicher Leiter des 1. FC Viersen. „Aber wir haben zuvor gleich mehrere Chancen liegen gelassen, die uns den Sieg gekostet haben.“ Teutonia St. Tönis II ging komplett leer aus und schied mit null Punkten aus.