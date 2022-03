Störfeuer aus Südkorea : Wieso eine dramatische Spaltung im Billard-Sport drohte

Martin Horn (h.) und Ronny Lindemann (v.) sind die besten deutschen Billard-Dreiband-Spieler. Die Turnierserie in Südkorea kam für sie nicht in Frage. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Billard Eine kommerzielle Konkurrenz-Turnierserie aus Südkorea brachte vor drei Jahren viel Unruhe in den Dreiband-Sport. Es drohte eine Spaltung im Billard, der Weltverband UMD griff zu drastischen Maßnahmen. Inzwischen hat sich das Thema etwas beruhigt, gelöst ist es aber noch nicht.

Die Aufregung 2019 ist groß gewesen: Eine Sportmarketing-Agentur und ein Billard-Ausrüster aus Südkorea kündigten an, eine eigene Profi-Turnierserie im Dreiband-Billard unter dem Namen PBA (Professional Billard Association) ins Leben zu rufen – quasi als Konkurrenzprodukt zum bisherigen Kalender des Weltverbandes UMD (Union Mondiale de Billard). Und um die neue Turnierserie zu einem Erfolg zu machen, lockten die Organisatoren aus Südkorea auch die besten europäischen Spieler mit lukrativen Verträgen und exorbitanten Preisgeldern. Es kam Unruhe auf. Der Weltverband befürchtete, dass die eigenen Turniere an Qualität verlieren könnten. Deren Präsident Farouk Baki schaute daher bei der Abschlussrede zur WM 2019 in der Viersener Festhalle durchaus sorgenvoll in die Zukunft: „Ich hoffe, wir sehen auch nächstes Jahr die besten Spieler hier. Wir brauchen sie.“

Es drohte eine Spaltung im Dreiband-Billard und führte zu einem Machtkampf um die Hoheit im Sport, bei dem der Weltverband auch zu drastischen Mitteln griff: Abtrünnige Spieler sperrte man für ein halbes Jahr für die eigenen internationalen Turniere und strich sie aus der Weltrangliste. Eine Maßnahme, die sich mit Abstand von drei Jahren als wirkungsvoll erwies: Einzig der Belgier Frederic Caudron aus der Riege der Topspieler sagte in Südkorea zu, ansonsten liefen nur Spieler aus den hinteren Plätzen des Rankings über.

INFO „Five & Six“ überträgt die WM im Live Stream Produktionsfirma „Five & Six International“ ist eine südkoreanische Medienproduktionsfirma für Karambol und ist aus „Kozoom International“ hervorgegangen. Übertragung Auf dem Youtube-Channel und der Interneseite (erreichbar über wm-viersen.de) werden die WM-Spiele gezeigt.

Der Weltverband scheint sich in diesem Kräftemessen nun durchgesetzt zu haben. „Der aktuelle Stand ist, dass sogar immer mehr Spieler zurückkommen“, sagt Christoph Biermann, Präsident der Deutschen Billard-Union (DBU). Eine Voraussetzung für die Teilnahme an der Turnierserie in Südkorea: Die Spieler müssen ein halbes Jahr vor Ort bleiben. „Die Frage ist: Möchte ich das? Geld hin oder her. Einige Spieler, auch oben aus der Rangliste, sagen: Das wollen wir nicht. Wir wollen in unserem Umfeld bleiben“, sagt Biermann weiter.

Für die deutschen Spieler, die nun an der Team-WM in Viersen teilnehmen, war der Wechsel nach Südkorea derweil keine Option. „Uns haben sie das auch angeboten“, sagt Martin Horn, auf Platz elf derzeit bester deutscher Spieler in der Weltrangliste, „aber wir haben das abgelehnt. Für mich steht nicht Geld an erster Stelle. Billard ist nicht nur Beruf, sondern auch Hobby und macht mir Spaß, da ist so ein Projekt wie in Korea nichts für mich.“ Auch sein Spielpartner Ronny Lindemann kann dem Modell nichts abgewinnen: „Ich wollte nicht monatelang nach Südkorea gehen und meine Familie hier in Deutschland alleine lassen. So viel Geld hätten die mir gar nicht geben können.“

Was Lindemann aber auch zugibt: „Der Boom, den der Billardsport in Südkorea in den letzten zehn Jahren erlebt hat, ist schon beeindruckend. Da gibt es zwei, drei Fernsehsender, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche ausschließlich Billardturniere zeigen.“ Anders als in Deutschland genießt Billard dort beinahe den Stellenwert eines Volkssports. Mehr als 40.000 Klubs soll es dort geben, schreibt der Branchendienst Kozoom. Auch Dreiband-Billard gilt dort als überaus populär – und findet regelmäßig medial Berücksichtigung. In Deutschland ist das anders. „Diese viel geringere Medienpräsenz in Deutschland ist sicherlich der Grund, wieso Billard hier aus dem Dasein der absoluten Randsportart nicht herauskommt und wieso am Ende auch nicht so viel Geld in dem Sport steckt – wie zum Beispiel in Südkorea“, sagt Lindemann.

Immerhin: Bei der WM in Viersen hat sich beim Preisgeld zuletzt einiges getan. Dort, wo die Spieler über viele Jahre wegen des Kultstatus und der Tradition hinkamen, aber fehlende Siegprämien beklagten, gibt es seit 2016 etwas zu verdienen. In diesem Jahr werden laut DBU-Präsident Biermann insgesamt 40.000 Euro ausgeschüttet. Und im Weltverband sind ebenfalls deutliche Bemühungen zu erkennen, den Sport lukrativer zu gestalten. Unter anderem versuchte man in den vergangenen Jahren zusammen mit dem Medienpartner „Kozoom International“, der nun unter dem Namen „Five & Six International“ firmiert, den Sport mit neuen Turnieren und einer höheren Aufmerksamkeit voranzutreiben.