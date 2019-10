Handball-Oberliga : Frauen des TV Lobberich haben noch Luft nach oben

FRAUEN-HANDBALL Nach der Herbstpause stehen für Rheydt und den TV Lobberich die nächsten Partien auf dem Plan. Die bisherige Bilanz kann sich sehen lassen.

Ungefähr ein fünftel ihrer Spiele haben die beiden Oberligisten TV Lobberich und Rheydter TV absolviert, ehe es nach der Ferienpause am Wochenende weitergeht. Der TVL wollte sich gegenüber dem Vorjahr verbessern und liegt momentan mit 6:4 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Schützlinge von Trainer Marcel Schatten hatten ein schwieriges Auftaktprogramm, haben aber auch schon Punkte liegengelassen. „Es ist zwar okay, aber ich bin nicht ganz zufrieden“, so Schatten. Ähnlich sieht es der Trainer mit Blick auf den Neuzugang Anna-Sophie Emmerichs. „Sie hat ihre Erwartungen bis dato erfüllt und macht sehr wenig Fehler. Allerdings hat sie auch noch Potenzial nach oben, benötigt allerdings auch noch ein wenig Eingewöhnungszeit“, so der Lobbericher Trainer vor dem nächsten Punktspiel.