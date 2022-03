Billard-WM in Viersen : Türkei gewinnt die Weltmeisterschaft, Deutschland überrascht

In der Mitte feiern Can Capak und Tayfun Tasdemir (v. l.) den WM-Titel, links die beiden Kolumbianer Huberney Catano und Pedro Gonzalez (v. l). Rechts freuen sich Martin Horn, Ronny Lindemann und der Spanier Daniel Sanchez (v. l.) über Bronze. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Billard-WM Bei der Nationen-Weltmeisterschaft im Dreiband-Billard verteidigt die Türkei in der Viersener Festhalle ihren Titel. Das deutsche Duo um Martin Horn und Ronny Lindemann holt unerwartet Bronze.

Nur einmal wirkte die Türkei am Finaltag in Viersen etwas in der Bredouille. Nach Siegesjubel, zahlreichen Gratulationen und ersten Fotos bestieg der junge Can Capak versehentlich ohne Maske das Podium. Das kann in der Heiterkeit einer gewonnenen Weltmeisterschaft verständlicherweise passieren, war Capak dennoch sogleich sichtbar unangenehm. Also suchte er verzweifelt Blickkontakt zu einem türkischen Funktionär, der außerhalb des mit Werbebannern eingezäunten Podiumsbereich stand. Dieser versuchte dann ebenso verzweifelt mit einer wedelnden Maske auf sich aufmerksam zu machen, ehe endlich jemand aus dem Innenbereich das Leid seines Schützlings erkannte und ihm den Mundschutz brachte. Damit war auch dieses Problem gelöst.