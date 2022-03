Viersen freut sich auf das sportliche Highlight : Die letzten Vorbereitungen zur Billard-WM laufen

Das deutsche Nationalteam Ronny Lindemann (l.) und Martin Horn (r.) mit Helmut Biermann (M.), Präsident der Deutschen Billard-Union. Foto: Sebastian Kalenberg

Billard-WM Am 10. März startet in Viersen die Billard-Weltmeisterschaft im Dreiband. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen und Sportlern steigt. Welche Probleme es noch zu lösen gilt und wie Billard-Fans an Karten kommen.

Zeit zum Verschnaufen hat Helmut Biermann, Präsident der Deutschen Billard-Union, in diesen Tagen kaum: Nach zwei coronabedingt ausgefallenen Jahren findet in der kommenden Woche (10. bis 13. März) endlich wieder die Billard-Teamweltmeisterschaft im Dreiband statt. Doch bis am Donnerstag die ersten Kugeln über die Tische in der Viersener Festhalle rollen können, gibt es noch einige Herausforderungen zu meistern.

So steht Biermann momentan im engen Austausch mit dem Nationalteam aus Taiwan und den zuständigen Behörden, weil es Probleme mit dem Visum der Spieler gibt. Die Belgier meldeten mit ihrem Topspieler Eddy Merckx unlängst einen positiven Corona-Fall. Und ganz nebenbei steht der Präsident noch in Kontakt mit dem Weltverband, weil noch nicht alle Materialien des neuen Ausrüsters, der Tücher und Kugeln zur Verfügung stellt, angekommen sind.

Viel zu tun in einer Zeit, in der die Planung solch einer Weltmeisterschaft den Verantwortlichen eh schon eine gewisse Spontanität und Flexibilität abverlangt. Biermann nimmt es gelassen. „Wir haben so ein super Team, wir könnten diese Weltmeisterschaft auch in einer kürzeren Zeit organisieren“, sagt er mit einem Lachen und ergänzt: „Die Resonanz der Spieler, aber auch der Zuschauer, war zuletzt schon riesig. Die ganze Billard-Welt freut sich, dass dieses Event wieder stattfinden kann.“ Vorfreude verspürt auch Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller. „Mit der Absage der Billard-WM 2020 fing die Pandemie auch hier bei uns so richtig an. Dass die Veranstaltung 2022 wieder ausgetragen werden kann, und das mit Zuschauern, ist ein Lichtblick.“

Mit einem Duell gegen Peru startet das deutsche Duo um Martin Horn und Ronny Lindemann am Donnerstag in die WM. Danach stehen die weiteren Gruppenspiele gegen die Top-Nationen Belgien und Spanien an. „Ich bin total froh über diese schwere Gruppe“, sagt Horn. „Sonst wurde uns im Vorfeld meistens eine gewisse Favoritenrolle zugeschrieben, in diesem Jahr gelten wir als Außenseiter. Das gefällt mir.“ Und Lindemann, der zuletzt erst mit Cengiz Karaca Vize-Europameister geworden ist, ergänzt: „Die Gruppe ist ein harter Brocken, aber wir sind gut drauf und müssen uns vor niemandem verstecken.“