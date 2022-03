Teilnehmer, Favoriten, Tickets : Das müssen Sie über die Billard-WM in Viersen wissen

Billard-WM Vom 10. bis 13. März steigt in der Viersener Festhalle nach zwei coronabedingt ausgefallenen Jahren endlich wieder die Billard-Weltmeisterschaft im Dreiband Team. Wir beantworten die wichtigsten Fragen vor dem Großevent.

Welcher Modus wird gespielt? Bei der WM treten 16 Teams in vier Gruppen an, wobei je zwei Teams in das Viertelfinale einziehen. In der Gruppenphase werden pro Match zwei Einzelpartien gespielt, wobei ein Unentschieden möglich ist. Es wird auf 40 Punkte ohne Aufnahmebegrenzung gespielt, jeder Sportler hat 40 Sekunden Zeit zur Ausführung des Stoßes. Ab der K.o.-Phase wird – im Falle eines Unentschiedens – die Entscheidung im „Scotch Double“ ermittelt. Dabei treten die beiden Spieler gemeinsam an, nach jedem erfolgreichen Stoß ist der Partner an der Reihe. Der Satz endet, wenn das erste Team 15 Punkte hat.