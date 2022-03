Martin Horn gewinnt nach historischer Aufholjagd : Deutschland steht im Viertelfinale der Billard-WM

Billard-Weltmeisterschaft Mit einer irren Aufholjagd drehte Martin Horn sein Spiel gegen den Belgier Eddy Merckx noch zu seinen Gunsten und sicherte sich, gemeinsam mit Teamkollege Ronny Lindemann, den Einzug ins Viertelfinale der Billard-Dreiband-WM in Viersen.

Schon bevor sich die Kugeln zum 40. Punkt berührten, riss Martin Horn die Becker-Faust in die Luft. Denn Deutschlands bester Dreiband-Profi wusste: Hier war gerade Historisches in der Viersener Festhalle passiert. Lange lag Horn im entscheidenden Gruppenspiel der Team-WM gegen den belgischen Topstar Eddy Merckx in Rückstand.