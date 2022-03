Dreiband-Krimi gegen Peru : Deutschland feiert knappen Auftaktsieg bei Billard-WM

Billard-Weltmeisterschaft Martin Horn und Ronny Lindemann haben bei der Billard-Weltmeisterschaft ihr Auftaktspiel gegen Peru knapp gewonnen. Damit stehen die Chancen auf ein Weiterkommen in die K.o.-Phase gut. Am Donnerstagabend geht es gegen Spanien weiter.

Am Ende gab es ein „Daumen hoch“ von Helmut Biermann, Präsident der Deutschen Billard-Union (DBU), in Richtung Martin Horn. Deutschlands bester Billard-Dreiband-Spieler und Nummer elf der Weltrangliste, nickte erleichtert mit dem Kopf. Denn lange sah es im Auftaktspiel der Team-Weltmeisterschaft gegen Peru nicht gut aus für das deutsche Team. Horn lag gegen Guido Sacco teilweise mit zehn Punkten in Rückstand, Teamkollege Ronny Lindemann gab seinerseits fast solch einen großen Vorsprung gegen Christopher Tevez noch aus der Hand. Doch am Ende konnten beide ihre Spiele durchbringen und den so wichtigen Gruppensieg zum Start gegen Peru einfahren.