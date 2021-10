Erster Sieg am Wochenende? : Waldniel bleibt nicht vom Verletzungspech verschont

Fußball-Bezirksliga Der SC Waldniel dürfte sich mehr vom Saisonstart versprochen haben, denn nach fünf Spielen ist man immer noch sieglos. Das liegt aber auch an der langen Verletztenliste wichtiger Spieler.

Man versucht vor allem, die Ruhe zu bewahren. Denn trotz drei Kreuzbandrisse und einem Außenbandriss im Team kann der SC entgegen einiger anderer Mannschaften auf Spieler der Reserve und der Alten Herren zurückzugreifen. Diese Möglichkeit muss derzeit auch genutzt werden. Die Ergebnisse stimmen bislang dennoch nicht. Nach fünf Spielen stehen gerade einmal drei Punkte auf dem Konto. „Trotz vieler eingesetzter Ersatzspieler hatten wir in den meisten Begegnungen die klareren Feldvorteile, konnte dieses jedoch nicht in zählbare Münze umwandeln. Irgendwie scheint es mit dem Torerfolg nicht so recht zu klappen, denn wir lassen teilweise die besten Tormöglichkeiten liegen“, sagt Waldniels Trainer Michael Holthausen zur Sieglos-Serie. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart gab es zumindest zuletzt drei Unentschieden, am vergangenen Wochenende ein 1:1 gegen Odenkirchen.