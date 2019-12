Fußball : Mehr Schutz für Schiedsrichter als Ziel

Immer neue Attacken gegen Unparteiische haben dazu geführt, dass der Fußballverband Mittelrhein eine Ausweitung seines Maßnahmenpaketes zur Gewaltprävention beschlossen hat. Auch am Niederrhein tut sich etwas.

Es brodelt schon länger. Die in den vergangenen Jahren steigende Anzahl an verbalen und körperlichen Ausschreitungen gegen Unparteiische brach sich erstmals im Oktober öffentlichkeitswirksam Bahn. Da legte ein Schiedsrichter-Streik den Berliner Fußball lahm, im November folgten dann die Kollegen in Köln. Als Erster der drei Verbände in Nordrheinwestfalen reagierte jetzt der Fußballverband Mittelrhein (FVM) auf die aufgeheizte Stimmung, in dem das Präsidium eine Ausweitung seines Maßnahmenpaktes zur Gewaltprävention beschloss. Aber auch im Fußballverband Niederrhein (FVN) gibt es offenbar schon ganz konkrete Ideen zum Schutz der Schiedsrichter.