Golf-Oberliga : GC Haus Bey verpasst nur hauchdünn den Tagessieg

Beim GC Wasserburg Anholt landete das Oberliga-Team des GC Haus Bey auf dem zweiten Platz.

Der Herrenmannschaft des Golf Club Haus Bey wäre am zweiten Spieltag der Oberliga-West fast der erste Tagessieg gelungen. Nur hauchdünn und mit lediglich zwei Schlägen Rückstand schrammten die Hinsbecker am ersten Turniererfolg beim Gastgeber GC Wasserburg Anholt vorbei und landeten wie beim Saisonstart auf Platz zwei hinter dem GC Meerbusch.

Auf der anspruchsvollen Golfanlage machte der unberechenbare, böige Wind den Spielern der fünf Vereine ordentlich zu schaffen. Schon früh legten dabei die beiden College-Golfer Tom Büschges und Vincent Koppitsch den Grundstein für ein erneut sehr gutes Ergebnis für den GC Haus Bey. Mit 73 Schlägen (+1) spielte Büschges das zweitbeste Turnierergebnis an diesem Tag, Koppitsch (+2) folgte nur knapp dahinter. Mit ebenfalls sehr starken Leistungen bestätigten Tobias Schaffrath (79), Marcus Rehbein (83), Philipp Louven (83) und Christian Braune (85) ihre aktuell sehr ansprechende Form. Tilo Büschges (83) und Wichard Koch (89) blieben an diesem Spieltag dagegen unter ihren Möglichkeiten.

Da sich der GC Meerbusch erneut den Tagessieg sicherte, liegt er damit klar auf Aufstiegskurs. Für den GC Haus Bey wird der angepeilte, direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga-West schwer. Dennoch gibt sich Captain Marc Deibert kämpferisch: „Uns fehlte an den beiden ersten Spieltagen zweimal das bekannte Quäntchen Glück. Wir sind beide Male haarscharf am Gesamtsieg vorbeigeschrappt.“ Der nächste Spieltag steht am 23. Juni in Hinsbeck an.