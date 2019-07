66. Lobbericher Reitsportfestival : Springen mit 5.000 Euro dotiert

Auch in diesem Jahr am Start: Daniela Winkels vom Ausrichter RFV Lobberich. Foto: DW

Lobberich Beim 66. Lobbericher Reitsportfestival erwartet die Zuschauer ein qualitativ hochwertig besetztes Starterfeld. Das gilt vor allem für den „Großen Preis der Volksbank Krefeld“, ein Zwei-Sterne-S-Springen mit mehreren Nationenpreisreitern.

Bereits am Donnerstag beginnt das 66. Lobbericher Reitsportfestival an der Lüthemühle mit vielen Sichtungen und Qualifikationen. Bis zum Sonntag, wenn auch die Springreiter in der kleinen, mittleren und großen Tour ihren Finaltag haben, wird es dauern. Dazu gehört das mit 5000 Euro dotierte schwere Zwei-Sterne-S-Springen mit Stechen um den „Großen Preis der Volksbank Krefeld“. Zwischen 1,40 und 1,50 Meter hohe Hindernisse müssen die Springreiter mit ihren Pferden überwinden. „Die Höhen hängen ganz davon ab, wer reitet und wie vielleicht das Wetter zu diesem Zeitpunkt ist“, sagt Michael Johnen. Zusammen mit Peter Schumacher ist er während des viertägigen Turniers als Parcourschefs tätig.

Zum Programm beim 66. Reitsportfestival des RFV Lobberich an der Lüthemühle gehört am Sonntag um 11.30 Uhr eine Dressurprüfung Klasse S*** - Grand Prix - für Junge Reiter. Diesen besonderen Leckerbissen erhielt das Turnier von der Bundesjugendwartin Heidi van Thiel in Zusammenarbeit mit Isabell Werth, der weltbesten Dressurreiterin seit mehr als 20 Jahren. Zur Förderung der Dressurreiter U25 der Landesverbände Rheinland, Westfalen und Rheinland-Pfalz erfanden sie eine Prüfungsserie von drei Veranstaltungen. Von den jungen Dressurreitern wird eine Prüfung im „Grand Prix de Dressage“ abverlangt. Die besten Teilnehmer dieser Serie erhalten ein Spezialtraining von Isabell Werth. Sie können sich danach für den bundesweiten Piaff-Förderpreis qualifizieren.

Vor zwei Jahren siegte der zweimalige Olympiateilnehmer Meech. Auch Knorren trug sich bereits in die Siegerliste ein. Ein besonderes Augenmerk richtet sich auch auf die Lokalmatadorin Kerstin Ilbertz, die mit ihrem Erfolgspferd Locano (mit dem sie auch schon ein Drei-Sterne-Springen geritten ist) in der großen Tour mitmischen will. „Natürlich will ich den Großen Preis gewinnen. Die Tagesform entscheidet“, sagt die 40-Jährige. Sie bekommt am Samstagabend das goldene Reitabzeichen durch den Pferdesportverband Rheinland aufgrund ihrer Erfolgsbilanz in S-Springen verliehen.