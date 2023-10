Basketball-Oberligist Odenkirchen Raiders verlieren überraschend aber verdient gegen Giants

Im ersten Viertel ging man klar mit 27:12 in Führung. „Wir haben den Ball gut laufen lassen und einfache Punkte gemacht“, sagt Coach Pasquale Rendina. Im zweiten Viertel habe man dann nachgelassen. „Die hohe Führung hat im Kopf etwas verändert. Wir haben ein oder zwei Gänge zurückgeschaltet und die Führung verwaltet. Die Gegner waren bissig und haben immer weiter gekämpft“, so der Trainer. Der Rhythmus ging den Raiders verloren, viele Ballverluste gaben dem Gegner Raum, zu Punkten zu kommen, das zweite Viertel ging mit zwei Zählern verloren. „Wir haben zu viel zugelassen, hatten nicht die richtige Einstellung, hätten aggressiver sein müssen“, so Rendina, der allerdings auch nur neun fitte Spieler aufbieten konnte. Auch das dritte und vierte Viertel ging deutlich an die SG, mit sieben respektive elf Punkten. Am Ende stand dann das Fünf-Punkte-Defizit für Odenkirchen.