Jugend-Handball : B-Jugend des ASV noch mit Chancen

Durch Platz zwei bei ihrem Qualifikationsturnier dürfen die Süchtelner Handballer noch von der Oberliga träumen. Zwei weitere heimische Teams dagegen nicht.

Am vergangenen Wochenende starteten die heimischen B-Jugend-Teams in die Qualifikation zur Handball-Oberliga Einzig die männliche B-Jugend des ASV Süchteln konnte sich zumindest für ein Entscheidungsturnier qualifizieren.

Zwei Siege, eine Niederlage: So lautet die Turnierbilanz der männlichen B-Jugend des ASV Süchteln. In heimischer Halle starteten die Jungs des ASV direkt mit dem vermeintlich schwierigsten Spiel gegen den späteren Tabellenersten TV Korschenbroich. Das Spiel verlor die Mannschaft des Trainertrios Klaus Segieth, Nico van de Venn und Bruno Knerr mit 12:16. Es folgte ein 13:10-Sieg gegen den HC TV Rhede und ein 18:11-Erfolg gegen die DJK Adler Bottrop. Somit beendeten die Jungs des ASV ihr Turnier auf dem zweiten Tabellenplatz. Dieser berechtigt die Mannschaft, am Wochenende 6./7. Juli an einem Entscheidungsturnier teilzunehmen, wo noch die Oberliga-Qualifikation möglich ist. Die Torschützen des ASV: Van Vlodrop (14), Becken (9), Pakiela (7), Klussen (4), Fischer (3), Loetzke (2), Strominski, Bahr, Berx und Friebe (je 1).