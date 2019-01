Hallenfußball : Ausgeglichene Gruppen beim Hallenmasters

Willi Wittmann freut sich über ausgeglichene Mastersgruppen. Foto: busch

Viersen (ms) Das 28. Volksbank-Masters in der Dülkener Sporthalle am Ransberg verspricht wieder spannende Spiele. Nach der Auslosung am Montagabend meinte Willi Wittmann, Vorsitzender des Fußballkreises Kempen/Krefeld: „Das sind richtig gute Gruppen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Da hat jeder seine Chancen, auch die sogenannten Außenseiter können den zweiten Tag erreichen.“

In der ersten Vorrundengruppe, die am Samstag ab 15.30 Uhr startet, trifft der SC Waldniel auf den SV Oppum, SC Hardt und den ASV Süchteln II. In der Gruppe B spielen der Polizei SV Mönchengladbach, TIV Nettetal, SV Scherpenberg und der SC Schiefbahn. Die Gruppe C ist vertreten mit dem Masters-Rekordsieger 1. FC Viersen (sechs Titel), VfL Tönisberg, Concordia Lötsch und Fortuna Dilkrath. In der Vorrundengruppe D spielen der TSV Kaldenkirchen, Gastgeber Dülkener FC, Teutonia St. Tönis und der VfL Willich. Wie in den vergangenen Jahren qualifizieren sich die beiden ersten Teams für den zweiten Tag, an dem erstmals in der Masters-Geschichte nicht direkt die Viertelfinalspiele ausgetragen werden, sondern in zwei Gruppen die Halbfinalisten ermittelt werden.