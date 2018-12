Fußball: Auch ASV Süchteln zeigt dem Masters die kalte Schulter

Viersen Nach dem SC Union Nettetal und den VSF Amern hat auch Landesligist Süchteln kein Interesse an einem Start beim Höhepunkt der Hallensaison.

Die Süchtelner treten mit der zweiten Mannschaft bei den Viersener Stadtmeisterschaften an, die im Falle einer Qualifikation auch in Dülken spielen soll, eventuell mit einzelnen Spieler der Erstvertretung ergänzt. „Diese Saison ist das aufgrund des frühen Spieltages mit dem Masters natürlich nicht so optimal“, meint ASV-Coach Heinrich Losing. Dahinter verbirgt sich die gleiche Argumentation wie bei Nettetal und Amern. Die höherklassigen Teams wollen zwei Wochen vor dem Start in die Restsaison kein komplettes Trainingswoche auf dem Feld verschenken, zudem gibt es Bedenken wegen eines vermeintlich erhöhten Verletzungsrisikos. Argumente, die Masters-Cheforganisator Andreas Debock vom Dülkener FC nur bedingt nachvollziehen kann. Angesichts des Ausfalls eines weiteren hochkarätigen Masters-Kandidaten meint er: „Das muss jeder Verein selbst entscheiden. Aber ich denke, das Masters lässt sich gut in die Vorbereitung integrieren. Und verletzen kann man sich auch in einem Vorbereitungsspiel.“