Challenge des Kreissportbundes Viersen : So kam Athletik Waldniel zweimal auf Platz eins

Kreis Viersen Die Athletik-Sportler haben sich bei der Challenge des Kreissportbundes Viersen hervorgetan. Sie haben in zwei Kategorien den ersten Platz belegt.

Der Sportverein Athletik Waldniel, mit seinen insgesamt 48 Mitgliedern, von denen 34 bei der Challenge dabei waren, machte seinem Namen als Ausdauer-Sportverein alle Ehre und das gleich in zwei Kategorien: Beim prozentualen Anteil der bewegten Vereinsmitglieder und beim „Punkteschnitt pro Teilnehmer“ lag er vorn. Den Geldpreis für Platz eins gab es aber nur einmal, weil der KSB nicht einen Klub doppelt honorieren wollte. So gab es für Athletik den Betrag für den ersten Platz in der Sparte „Punkteschnitt pro Teilnehmer“, in der anderen Wertung wurde der Tauchclub Flipper Kempen als Zweiter in der Rangliste mit dem Preis für Platz ein entlohnt.