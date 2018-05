Lokalsport: ASV Süchteln wird in Nettetal fündig

Grenzland Als Aufsteiger spielen die Süchtelner eine starke Saison in der Fußball-Landesliga, Jetzt gelangen ihnen spektakuläre Neuverpflichtungen. Lucas Reinert und Maurice Heylen kommen vom Grenzland-Rivalen Union Nettetal.

In der jüngeren Vergangenheit machte der ASV Süchteln eher durch personelle Hiobsbotschaften auf sich aufmerksam. Zuletzt vermeldete der Fußball-Landesligist, dass sich Routinier Mounir Ben-Moussa einen Kreuzbandriss zugezogen und sich damit in eine lange und prominente Verletztenliste der laufenden Spielzeit eingereiht hatte. Am Dienstag sorgten die Süchtelner, die als Aufsteiger trotz ihrer großen Verletzungssorgen den Klassenverbleib schon länger in der Tasche haben, aber aus personeller Sicht für einen Paukenschlag. In Gestalt von Lucas Reinert und Maurice Heylen verpflichteten sie gleich zwei Spieler aus dem Kader des SC Union Nettetal, der bei nur noch zwei ausstehenden Saisonpartien den Aufstieg in die Oberliga in den eigenen Händen hat.