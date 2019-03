Tischtennis-Regionalliga: Ein Sieg fehlt dem ASV Süchteln zum Klassenverbleib

Viersen Am Sonntag ist der TTV Stadtallendorf aus Hessen bei den Süchtelnern zu Gast.

„Wir wollen jetzt ganz sicher gehen und noch einen Sieg einfahren“, sagt ASV-Kapitän Daniel Halcour. „Wenn wir gegen Stadtallendorf gewinnen, ist die Sache klar.“ Die Hessen haben zwei Punkte weniger als Süchteln und könnten sogar noch auf einem direkten Abstiegsrang abrutschen. Sollten sie in Süchteln verlieren, käme es in vierzehn Tagen zum Fernduell mit dem VfR Fehlheim. Verliert Süchteln, hat es der ASV nicht mehr in eigener Hand, die Relegationsrunde zu vermeiden. In Stadtallendorf verlor Süchteln mit 5:9. Nach einem schnellen 0:6-Rückstand stemmte sich der ASV gegen die Niederlage, schaffte aber nicht mehr die Wende. Weil Süchteln in der ersten Saisonhälfte eigentlich nie in Form gekommen ist und die Formkurve seit Januar steil nach oben steigt, werden sich die Gastgeber anders präsentieren. Im gleichen Maß hat Stadtallendorf gegenüber der Hinrunde nachgelassen. In der Rückrunde holten die Hessen bislang nur drei magere Punkte. Stärkster Akteur bei den Gästen ist Patryk Jendrzejewski.