Fußball-Landesliga: Ein Platzwechsel gegen die Heimschwäche

Viersen Gegen die SSVg Heiligenhaus spielt Fußball-Landesligist ASV Süchteln in der Volksbank-Arena.

(ben-) Trainer Heinrich Losing hat die Nase gestrichen voll. Dabei waren sie beim ASV Süchteln doch so selig gewesen, als im vergangenen Jahr der neue Kunstrasenplatz im Sportpark Süchtelner Höhen eröffnet wurde. Doch die Landesliga-Fußballer scheinen sich auf dem neue Geläuf nicht wohlzufühlen. Denn der letzte Platz in der Heimtabelle ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der ASV mitten im Abstiegskampf steckt. „Deswegen gehen wir für den Rest der Saison auf den Kunstrasen der Volksbank-Arena“, erklärt Losing vor dem nächsten Heimspiel am Sonntag gegen die ebenfalls noch stark abstiegsbedrohte SSVg Heiligenhaus. „Wenn es nicht läuft, ist es ein guter Zeitpunkt, um etwas zu verändern.“

Zwölf Heimspiele bestritten die Süchtelner bislang in der laufenden Saison. Abzüglich der beiden Spiele, die gegen Vohwinkel (1:2) und TVD Velbert (3:3) unter der Woche wegen des Flutlichtbedarfs in der Volksbank-Arena ausgetragen wurden, gingen auf dem neuen Kunstrasen sechs Heimspiele verloren, eins endete unentschieden und nur drei wurden gewonnen. Das ergibt unter dem Strich elf Heimpunkte, was der schlechteste Ligawert ist. Sogar Schlusslicht DSC hat zu Hause 13 Punkte gesammelt, allerdings auch in 13 Versuchen. „Vielleicht schärft der Platzwechsel ein wenig die Sinne. Wie schenke hinten einfach zu viele Tore her und brauchen vorne zu viele Chancen“, erklärt Heinrich Losing.