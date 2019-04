Fußball-Landesliga : Der ASV Süchteln ist gewarnt

Viersen Die Süchtelner Landesliga-Kicker wollen nach dem Derbysieg in Amern daheim gegen den VfB Solingen nachlegen. Im Training war die Konzentration sehr hoch.

(ben-) Bekanntlich ist vieles eine Frage der Perspektive. Aber Trainer Heinrich Losing hofft zumindest, dass der 4:3-Derbysieg in der Fußball-Landesliga bei den VSF Amern zwei positive Aspekte hatte. Ein Fakt sind die wichtigen drei Punkte, die die Lage im Abstiegskampf weiter entspannt haben. Eher in den Bereich der frommen Wünsche fällt dagegen die Annahme, die drei Gegentore in der zweiten Hälfte gegen Amern nach einer 4:0-Führung könnten mit Blick auf das wichtige Heimspiel am Sonntag gegen den VfB Solingen vielleicht sogar heilsam gewesen sein.