Fußball-Landesliga : Heimische Landesligisten gehen leer aus

Am mittleren Spieltag der englischen Woche zum Auftakt der Fußball-Landesliga standen beide Teams aus dem Grenzland auf verlorenem Posten. Der ASV Süchteln verlor daheim deutlich, die VSF Amern auswärts nur knapp.

ASV Süchteln - Teutonia St. Tönis 0:4 (0:0). Die Hausherren schienen sich von der deutlichen Auswärtsniederlage am Sonntag gut erholt zu haben, denn die Elf von Trainer Fabian Wiegers kam gut in die Partie gegen den Aufstiegsfavoriten aus St. Tönis. So war es auch der ASV, der sich die ersten Torchancen der Partie erspielen konnte. Zuerst war es Markus Keppeler (12.), der sich auf der linken Seite durchsetzen konnte, dann aber am Gästetorwart scheiterte. Wenige MInuten später gehörte Nando Di Buduo (21.) die nächste gute Möglichkeit. Die Gäste aus St. Töns kamen erst nach einer guten halben Stunde zu ihrer ersten Tormöglichkeit. Dann kippte allerdings das Spiel und der Favorit wurde stärker. Nachdem es torlos in die Halbzeitpause gegangen war, wurden die Süchtelner dann kurz nach Wiederanpfiff eiskalt erwischt um mussten in der Folge insgesamt vier Gegentreffer zur 0:4-Niederlage hinnehmen. Nach einer guten ersten Spielhälfte ein bitteres Resultat. Die Tore für die Elf von Trainer Bekim Kastrati erzielten der eingewechselte Darius Strode (52., 90.), Brian Drubel (62.) und der Torjäger vom Dienst der Teutonen Burhan Sahin (80.). „Wir haben leider versäumt, das 1:0 zu machen. Gerade im zweiten Spielabschnitt hat uns die nötige Zielstrebigkeit gefehlt. Wir hoffen das wir die großen Brocken jetzt hinter uns haben und für uns die Saison nun beginnen kann“, resümierte Trainer Fabian Wiegers. Am Wochenende trifft die Wiegers-Elf dann auswärts auf den VfR Fischeln. Für den ASV-Trainer sicherlich ein besonders Spiel, war der 29-Jährige doch in der vorigen Saison für den langjährigen Oberligisten verantwortlich.