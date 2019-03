Fußball-Landesliga: ASV Süchteln legt starken Endspurt hin

Viersen In der Schlussphase der Landesliga-Partie gegen die SSVg Heiligenhaus machten Süchtelns Fußballer aus einem 1:2 einen 4:2-Sieg. Lohn waren drei ganz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

In der Folge bemühten sich die Süchtelner um den Ausgleich, der auch durch ein Kopfballtor von Morten Heffungs (15.) gelang. Die Hausherren wirkten wacher und hatten auch gute Chancen, waren aber letztendlich nicht zielstrebig genug und verpassten es so die Führung. Unter anderem verschossen sie einen Foulelfmeter und konnten auch ihre Überzahl ab der 25. Spielminute nicht nutzen. Im Gegenzug hielten sie durch genau diese fehlende Zielstrebigkeit die Gäste, die nur auf Konter lauerten, im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel das gewohnte Bild: Süchteln drückte und spielte klug, jedoch etwas Zählbares gelang nicht. So intensivierten die Gäste ihre Offensivbemühungen. In der 74. Minute wurden sie dafür mit der 2:1-Führung belohnt. Dieser Gegentreffer erschrak die Süchtelner aber nicht, er spornte sie an. Es begann ein Sturmlauf. Erst war es Stefan Heinrichs, der in der 81. Spielminute 2:2 schoss. Keine 120 Sekunden später köpfte Verteidiger Ben Plauk nach toller Vorarbeit von Maurice Heylen den 3:2-Führungstreffer. Danach bäumten sich die Gäste aus Heiligenhaus zwar noch einmal auf, doch diese Bemühungen wurden durch das 4:2 von Morten Heffungs in der vierten Minute der Nachspielzeit jäh beendet.