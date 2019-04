Fußball-Landesliga : Süchtelner Siegesserie endet beim SC Kapellen-Erft

Grevenbroich/Viersen Nach vier gewonnen Spielen unterlagen die Süchtelner 1:2.

(sale) Die Serie des ASV Süchteln ist beendet. Der Fußball-Landesligist unterlag nach vier Siegen in Folge beim Aufstiegsanwärter SC Kapellen-Erft mit 1:2. Das entscheidende Gegentor fiel erst in der Schlussphase.

ASV-Coach Heinrich Losing, der ohnehin mit Personalproblemen zu kämpfen hatte, musste kurzfristig auch noch den Ausfall von Verteidiger Philipp Cox verkraften. Trotzdem waren es nicht unbedingt die zahlreichen Umstellungen, die seinem Team Schwierigkeiten bereiteten, sondern der Untergrund: Im Erftstadion spielten die Süchtelner zum ersten Mal seit langer Zeit auf Naturrasen. Weil aber auch die Hausherren damit zu kämpfen hatten, entwickelte sich von Beginn an ein zerfahrenes Spiel mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. So war die erste wirkliche Torchance der Partie ein Strafstoß - und symptomatisch für den Verlauf bis dahin scheiterte Kapellens Robert Wilschey an Süchtelns Schlussmann Jens Lonny (30.). Neun Minuten später war der 28 Jahre alte Süchtelner Torwart dann allerdings gegen SCK-Stürmer Alexander Hauptmann machtlos.

Mit einem knappen Rückstand ging es für die Gäste also in die Pause, doch kurz nach dem Seitenwechsel durften sie dann schon den Ausgleich bejubeln: Nach einem Einwurf legte Marcus Keppeler auf Eric Bongartz ab, der den Ball aus 20 Metern Entfernung versenkte (47.). In der Folge neutralisierten sich beide Teams wieder. „Es war eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel“, resümierte Losing. Eigentlich, denn in der 83. Spielminute bestrafte Dennis Schreuers einen Fehler in der Süchtelner Hintermannschaft mit dem Siegtreffer für den SCK. „Es tut mir leid für die Jungs, weil wir in der zweiten Halbzeit dem Siegtreffer sogar etwas näher waren“, sagte Losing.