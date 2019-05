Fußball-Landesliga : Süchtelner machen es mächtig spannend

Nach der 2:4-Niederlage beim FC Remscheid brauchen Süchtelns Landesliga-Fußballer am letzten Spieltag unbedingt einen Heimsieg gegen den DSC 99, um ganz sicher die Klasse zu halten.

Die Situation beim ASV Süchteln hat eine Woche vor dem Ende der Saison in der Fußball-Landesliga dramatische Formen angenommen: Nach der bitteren 2:4 (1:1)-Niederlage beim FC Remscheid ist der Vorsprung auf die Abstiegsränge komplett dahin, der ASV steht punktgleich und nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem MSV Düsseldorf. Die Landeshauptstädter belegen nach dem Heimsieg über die VSF Amern den ersten Abstiegsrang und wittern ihre Chance. Süchteln hat allerdings am letzten Spieltag gegen den Tabellenletzten DSC 99 den Klassenverbleib selbst in der Hand.