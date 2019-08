Fußball-Landesliga : Unglückliche Niederlage für ASV Süchteln

Süchtelns Landesliga-Fußballer kassierten gegen den PSV Wesel-Lackhausen eine knappe 1:2-Niederlage auf eigenem Platz. Dabei gingen sie mit ihren zahlreichen Torchancen überaus fahrlässig um.

Dabei war der ASV keinesfalls das schlechtere Team, verpasste es allerdings, frühzeitig in Führung zu gehen. Die Süchtelner nutzten dabei zunächst den Heimvorteil und nahmen das Heft in die Hand, kreierten so immer wieder gefährliche Torchancen. Gleich zu Beginn gab Markus Keppeler (4.) den ersten Warnschuss ab. In der Folge waren die Süchtelner immer wieder am Drücker. So landete nach einem Freistoß von Nando Di Buduo der Kopfball von Philipp Cox (12.) nur hauchdünn über dem Gehäuse der Gäste. Ein paar Minuten später dann die nächste gute Möglichkeit. Ein satter Schuss aus über 20 Metern von Stefan Heinrichs (17.) ließ Raven Olschewski im Gästetor in höchster Not klären. Auch in der Folgezeit wurden die Chancen nicht weniger. Doch nach einer guten halben Stunde kam Wessel allmählich besser ins Spiel. Viktor Klejonkin (37.) traf dann in der wirklich ersten gefährlichen Chance für sein Team zum 1:0. Im direkten Gegenzug hätte Markus Keppeler (38.) bereits zum Ausgleich treffen können.