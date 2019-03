Tischtennis-Regionalliga: Der ASV Süchteln überrascht gegen die TG Neuss

Der ASV Süchteln hat mit einem unerwarteten 9:4-Heimerfolg gegen die TG Neuss das erste Ziel erreicht. „Wir können jetzt nicht mehr direkt absteigen“, sagte Oliver Bovians. In der Tischtennis-Regionalliga kommt es mal wieder zu einem spannenden Kampf um die weitere Zugehörigkeit zur vierthöchsten deutschen Spielklasse.

Kurzfristig mussten die Gastgeber auf den beruflich verhinderten Spitzenspieler Daniel Halcour verzichten. Für ihn kam Andreas Küppers zu seinem dritten Einsatz in der Rückrunde. Und der machte durch Siege gegen Bernd Ahrens und Jonas Lenzen deutlich, warum er immer noch ein guter Regionalliga-Spieler ist. Zudem gewann er mit Andreas Konzer zu Beginn auch ein Doppel. Die Neusser waren ebenfalls ersatzgeschwächt. In Illia Barbolin, Sebastian Schwarz und Ran Wei fehlten gleich drei Stammkräfte. Die 2:1-Führung nach den Auftaktdoppeln hätte Tom Heisse veredeln können. Gegen Tom Mykietyn vergab er im dritten Satz einen Matchball und verlor im fünften Satz. Besser machte es Balazs Hutter, der für Halcour ins Spitzenpaarkreuz aufrücken musste. Gegen Michael Servaty setzte sich der Defensivkünstler knapp in fünf Sätzen durch. Weil auch Axel Fischer in der Mitte auch beide Spiele gewann und Konzer sowie Bovians unten nichts anbrennen ließen, durfte sich Süchteln im Kampf gegen den Abstieg über zwei unverhoffte Punkte freuen.