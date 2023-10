Leichtathletik-WM der Senioren Altmeister Reiner Görtz holt trotz Verletzung Bronze

Ohne Fleiß kein Preis: Reiner Görtz vom ASV Süchteln ist in gleich 18 Wettkämpfen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften der Senioren bei den über 80-Jährigen im italienischen Pescara angetreten. Dabei fielen 15 davon auf den Zehnkampf und Werfer-Fünfkampf. Die Freude war groß: Im Zehnkampf holte Görtz schließlich die Bronzemedaille mit 2851 Punkten. Damit zog er in der deutschen Bestenliste an die Spitze seiner Altersklasse.