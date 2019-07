Leichtathletik : Brachterin läuft trotz Sturz noch auf den dritten Platz

Die Waldnielerin Anna Bommes und die Brachterin Christina Lehnen konnten bei der NRW-Meisterschaften üner 1500 Meter Hindernis in Hilden überzeugen.

Die Waldnielerin Anna Bommes und die Brachterin Christina Lehnen vom LAZ Mönchengladbach haben über 1500 Meter Hindernis bei den NRW-Meisterschaften in Hilden gute Ergebnisse erzielt. Sie freuten sich beide in der Jugend U18 über persönliche Rekorde. Dabei schaffte die frühere OSC-Läuferin die Vizemeisterschaft und die ehemalige TSF-Aktive den dritten Platz.

Anna Bommes hielt lange mit der späteren Siegerin Teresa Schulte-Wermlinghoff (5:01,34, LG Dorsten) mit. Auf der Schlussrunde lief sie dann nicht volles Risiko, um sicher über die Hindernisse zu kommen. Am Ende sicherte sie sich mit neuer Bestzeit von 5:05,61 Minuten den Vizetitel und lief die dritte Norm (nach 800 und 1500 Meter) für die Jugend-DM Ende Juli in Ulm. Die 17-Jährige hat auch noch die Absicht, eine DM-Pflichtzeit über 3000 Meter am Mittwoch in Oedt zu erfüllen.