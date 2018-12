Leichathletik: „Ich will mich läuferisch weiter verbessern“

„Ich will mich läuferisch weiter verbessern“

Schwalmtal Ab dem neuen Jahr startet das Lauftalent vom OSC Waldniel für das LAZ Mönchengladbach. Anna Bommes spricht im Interview über ihren Wechsel und ihre Ziele.

Das Grenzland verliert ein weiteres vielversprechendes Leichtathletik-Talent. Die 16-jährige Anna Bommes wechselt zum Jahresende vom OSC Waldniel in das Leichtathletikzentrum Mönchengladbach zur Turnerschaft Neuwerk. Zuletzt wurde sie noch im OSC-Trikot Nordrhein- und Crosslauf-Meisterin der Region in der Jugend U18. Sie ist in der Deutschen Bestenliste dieser Altersklasse mit ihren Leistungen über 3000 Meter und 1500 Meter Hindernis unter den Top 30 vertreten. Unsere Redaktion sprach mit der Nachwuchsathletin, die zum NRW-Kader gehört, über ihren Abschied und die Ziele fürs neue Jahr..