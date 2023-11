Neuer American-Football-Verein Noch kaum Erfolg, aber viel Lob für die Viersen Lions

Gerade mit den Heinsberg Bisons besteht eine enge Verbindung. Deren Headcoach Jamal Walker war Trainer von Küpper Mertens. Und heutzutage gibt es eine Spielgemeinschaft der beiden Vereine im Jugendbereich, wobei sich in den Heimspielen der Veranstaltungsort immer wechselt. Auch abseits des Spielfeldes gibt es immer wieder mal gemeinsame Veranstaltungen. Konkurrenzdenken gab es nur in den beiden Begegnungen gegeneinander. Da musste die Freundschaft halt ruhen. Ob es aber auch in der kommenden Saison zu zwei Derbys kommen wird, steht derzeit noch in den Sternen. Durch den zweiten Platz in der Abschlusstabelle hinter den ungeschlagenen Phoenix Bergischland muss Heinsberg (eine Niederlage) die Nachholspiele in den darüber liegenden Ligen abwarten, um zu wissen, wer dann endgültig zu den beiden „A’s“ (Aufstieg, Abstieg) zählt.