Unsere Ehrenamtler : Triathlon ist sein liebstes Hobby

Nach ereignisreichen Jahren als aktiver Sportler stieg Ralf Laermann auch ins Ehrenamt ein, in beiden Bereichen investiert er bis heute viel Zeit.

Mit inzwischen 61 Jahren blickt Ralf Laermann auf eine überaus abwechslungsreiche Sportlerkarriere zurück. In der vergangenen Jahren zunehmend aus der Perspektive des Ehrenamtlers. „Mit zunehmendem Alter rutschte ich dann immer mehr zusätzlich in ehrenamtliche Tätigkeiten“, sagt Laermann. Seit etlichen Jahren gehört er zum Vorstand des Leichtathletikvereins VSV Grenzland Wegberg (zusammen mit Manfred Schmidt), wo er Vorsitzender ist. Viele Jahre schon bekleidet der Erkelenzer den Posten des stellvertretenden Abteilungsleiters beim M. Gladbacher TV 1848 in der Triathlon-Abteilung. „Die Zusammenarbeit mit Rolf Fussangel hat sich in den letzten Jahren bewährt“, betont er.

Beim TV Erkelenz übernahm er den Abteilungsvorsitz im Bereich Triathlon vor einigen Jahren. Das alles neben seinem Job als Lehrer am Berufskolleg in Viersen-Dülken. „Jungen Menschen gebe ich immer gerne mit auf den Weg, wie wichtig der Sport für den sozialen Umgang miteinander und für die eigene Gesundheit ist“. meint Laermann Schon als Kind war er ständig in Bewegung. Er versuchte sich zunächst in den verschiedenen Ballsportarten. Mit knapp 30 Jahren entdeckte er den Ausdauersport für sich. Vor 27 Jahren wurde er Mitglied beim M. Gladbacher TV 1848 in der Triathlon-Abteilung. weil er nach einer Laufverletzung sein Spektrum erweitern wollte. Dann wurde der Triathlon für Ralf Laermanns das liebste Hobby. In der Startgemeinschaft VSF Büttgen/ Mönchengladbacher TV startete Ralf Laermann 1998 mit 40 Jahren noch in der seinerzeit neu gegründeten Triathlon-Bundesliga. Zwei Jahrzehnte befand er sich (auch noch mit 59 Jahren) im Team des M. Gladbacher TV 1848 in der Regionalliga und in der NRW-Liga. Auch international war er in verschiedenen Altersklassen sehr erfolgreich. off