Fußball-Oberliga : „Physio“ und Teammanager verlassen Nettetal im Moment des Erfolgs

(ben-) Nach sieben Jahren beim SC Union Nettetal hätte der Abschluss kaum besser sein können. Physiotherapeut Dieter Kehrbusch, den eigentlich alle nur Doc nennen, und Teammanager Ralf Sybertz waren mittendrin, als Spieler und Verantwortliche der Nettetaler am vergangenen Sonntag nach dem 0:0 beim schon lange als Meister feststehenden VfB Homberg den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga feierten. Beide hatten 2012 nach dem bitteren Abstieg in die Bezirksliga bei den Nettetalern angefangen und seitdem eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung mitgemacht. „Nach zwei Aufstiegen und dem Klassenverbleib ist es der ideale Zeitpunkt, um aufzuhören“, sagte Sybertz in Homberg und ergänzte. „Viele können nicht verstehen, dass man mitten im Erfolg aufhört. Aber ich gehe auf die 60 zu und möchte jetzt einfach auch mal Zeit für andere Dinge haben.“ Sein Nachfolger wird Khaled Daftari, der bis vorige Saison noch Co-Trainer beim Regionalliga-Absteiger SV Straelen war. Auch Ersatz für Dieter Kehrbusch, der eigentlich gelernter Trockenbauer ist, steht parat. Der 22-jährige Fabian Stecker, der schon in der zurückliegenden Saison als Physiotherapeut mitgeholfen hat, übernimmt dann komplett. Praktisch dabei ist, dass Stecker bei den Junioren ein guter Torhüter war, und im Notfall auch zwischen den Pfosten aushelfen könnte.