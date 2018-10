71. Herbst-Waldlauf der LG Viersen

Viersen Die Waldnieler stellten die meistern Starter bei der 71. Auflage der Laufveranstaltung der LGV Viersen, am erfolgreichsten waren sie zudem. Über zehn Kilometer siegte zum Beispiel OSC-Läufer Philip Sieben souverän.

Das machte Laune für die Lauferei. Bei tollstem Herbstwetter haben 309 Läufer, Läufer, Walker ihre Laufstrecken beim 71. Herbstwaldlauf der LG Viersen durch den Viersener Busch absolviert und das Ziel im Stadion erreicht. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals bei unserem Herbstlauf eine Wasserstelle beim Zehn-Kilometer-Lauf wegen der geradezu sommerlichen Temperaturen eingerichtet haben“, sagte LGV-Vorsitzender Elmar Orta. Viele Läufer nutzten dort die Gelegenheit, um beim Vorbeilaufen an der „Tankstelle“ nach einem Becher Wasser zu greifen, zu trinken oder als Erfrischung über den Kopf zu schütten.

Im Zehn-Kilometer-Rennen gab es im 34-jährigen Philip Sieben vom OSC Waldniel einen souveränen Sieger nach 36:13 Minuten im Ziel vor dem Zweitplatzierten Kai Weyers (37:47, TuRa Brüggen) und Drittplatzierten Andreas Erkens (39:37, BC Tönisvorst). Das waren dann auch alle, die auf dem schwierigen Geläuf die 40-Minuten-Marke „knackten“. „Für mich war es der vierte Sieg in Folge“, erzählt der Gesamtschullehrer Philip Sieben, der (fast jeden Tag trainiert) an zwei Wochentagen auch schon vor Unterrichtbeginn seine Ausdauereinheiten absolviert. Bei den Frauen machte die W35-Seniorin Andrea Pfister (LT MG-Volksgarten) in 43:38 Minuten das Rennen.