Leichtathletik : Neue Kunststoffbahn kommt gut

Beim 66. Feriensportfest der LG Viersen bestand das renovierte Stadion am Hohen Busch seine Feuertaufe. Eine gelungene Generalprobe für die Blockwettkämpfe.

Mit einer Kinder-Gruppe war auch Dagmar Coenen von der Mönchengladbacher LG dabei, die einst unter ihrem Mädchennamen Dörenkamp eine erfolgreiche Leichtathletin der LG Viersen war. „Die Sportlerinnen und Sportler der Altersklassen M/W6 bis M/W13 konnten bei besten Voraussetzungen die neuen Wettkampfanlagen testen“, meinte Veranstaltungsleiter Helge Heining. „Wir waren sehr zufrieden mit der Premiere im neuen Stadion, es war eine gelungene Generalprobe für die Blockwettkämpfe der Jugend U14 und U16 der Region-Mitte am ersten September-Wochenende.“ Am Tag des Feriensportfestes war auch bereits die große Wettkampfbesprechung und Begehung der Anlage für die Blockwettkämpfe.

Parallel fand für die jüngsten Aktiven (drei bis fünf Jahre) die Mini-Olympiade statt. Die Kleinsten traten dabei im 25-Meter-Lauf, Ballrollen und Standweitsprung gegeneinander an. Dabei gingen insgesamt auch noch einmal über 25 Kinder an den Start, die am Hohen Busch zum Teil erstmals mit der Leichtathletik spielerisch in Kontakt kamen.