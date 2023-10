Niederländischer Zweitligist Überraschungstüte VVV Venlo

VVV Venlo ist auch in diesem Jahr wieder auf Play-Off-Kurs. Mit 19 Punkten belegt die Elf von Trainer Rick Kruys den achten Tabellenplatz in der Keuken Kampioen Divisie, der zweiten niederländischen Liga. Der achte Platz berechtigt am Saisonende für die Teilnahme an den Aufstiegs-Play-offs zur Elite-Liga, der Eredivisie.