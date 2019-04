Jugendfußball : Die Stars von morgen bei Concordia Viersen zu Gast

VIERSEN Wenn sich auf der Sportanlage Helenabrunn die Fußballstars von morgen tummeln, dann lädt Concordia Viersen wieder zum internationalen U11-Sparkassen-Cup. Bereits zum zehnten Mal wird das Turnier an diesem Samstag ab 10 Uhr ausgetragen.

„Ein Turnier dieser Größenordnung erfordert natürlich viel Planung“, erklärt Mischa Bongarz, der seit der ersten Auflage hauptverantwortlich für das Turnier ist. „Die Bundesligisten planen ja mitunter schon mehr als ein Jahr im Voraus.“ Weil Bongarz aber mittlerweile bestens weiß, welche Hebel in Bewegung zu setzen sind, konnten lokale Größen wie Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf ebenso von einer Teilnahme überzeugt werden wie beispielsweise der Hamburger SV oder Borussia Dortmund. Ein Highlight ist der U11-Cup aber auch, weil internationale Vereine teilnehmen. In diesem Jahr sind dies Sturm Graz. (Österreich), KAS Eupen (Belgien) und Standard Lüttich. Insgesamt 126 Kinder und ihre Trainer müssen untergebracht werden, teilweise sind sie bereits am Freitag angereist. „Das erfordert einiges an Logistik“, verrät Bongarz. So werden die Nachwuchs-Kicker in den Familien der lokalen Teams wie etwa dem Ausrichter Blau-Weiß Concordia Viersen oder der SG Boisheim/Dilkrath/Amern untergebracht, ihre Trainer nächtigen im Hotel Rahserhof.