Fußball-Bezirksliga : Topspiel: An bessere Zeiten anknüpfen

Anfang 2018 trafen der 1. FC Viersen (rote Trikots) und der VfL Jüchen-Garzweiler zuletzt in einem Punktspiel aufeinander. Als die Viersener damals 1:2 unterlagen, sahen beide Kader noch völlig anders aus. Foto: Ostermann. Tom (tost)

Der 1. FC Viersen kommt von ganz weit oben, der VfL Jüchen-Garzweiler hat sich hoch gearbeitet und schwächelte vorige Saison. Beide Klubs treffen sich jetzt in der Fußball-Bezirksliga, wo sie die heißesten Aufstiegsanwärter sind.

Fragte man Kenner des Amateurfußballs vor der Bezirksliga-Saison nach den Favoriten auf den Aufstieg, fielen fast überall die Namen 1. FC Viersen und VfL Jüchen-Garzweiler. Bereits am vierten Spieltag kommt es am Sonntag zum direkten Duell zwischen beiden Teams. Ein Sieg im zweiten Heimspiel der Saison wäre ein Fingerzeig der Viersener an die Konkurrenz.

In diesem Fall nämlich hätte das vor der Saison komplett neu zusammengestellte Team des neuen Trainers Kemal Kuc bereits fünf Punkte Vorsprung auf das Team, das für viele als ärgster Konkurrent der Auswahl vom Hohen Busch gilt. Kuc jedoch hält nicht wirklich viel von solchen Rechenspielen. „Diese Mathematik bringt dich nicht weiter“, erklärt der 40-Jährige. Und so geht Kuc dieses Topspiel auch an wie jedes andere: „Entscheidend ist ohnehin die Einstellung der Mannschaft, und die muss in jedem Spiel stimmen.“ Dabei verweist er auf die Partie in Kaarst, die letztlich zwar klar gewonnen wurde, zur Halbzeit aber „nur“ 2:1 aus Viersener Sicht stand. „Solche Nachlässigkeiten dürfen wir uns gegen Jüchen nicht erlauben.“

Info Die personelle Lage vorm Topspiel in Viersen Verletzt Beim 1. FC Viersen sieht es vor dem Topspiel gut aus, alle Spieler im Kader sind fit. Urlaub Einen Ausfall gibt es dennoch. Neuzugang Blerim Rrustemi ist im Urlaub.

Dabei weiß Kuc ganz genau, wovon er redet, denn im VfL-Kader finden sich in Person von Sven und Pascal Moseler, Marcel Pohl, Michael Miodek, Adama Bance, Kevin Asiedu Afari sowie Dragan Kalkan, der eigentlich schon in Viersen zugesagt hatte, gleich sieben Spieler, die in vorige Saison bei der SpVg Odenkirchen noch unter ihm trainierten. Das ist im Vergleich zu seinem neuen Team, das nahezu komplett neu zusammengestellt wurde, in den Augen des Serben ein Riesenvorteil: „Sie haben fast eine gesamte Mannschaft aus einem funktionierenden System bekommen. Hinzu kommt, dass nahezu der gesamte restliche Kader schon einige Jahre zusammenspielt.“ Ein Luxus, den Kuc zu Beginn der Vorbereitung nicht hatte: „Es ist nicht einfach, wenn du so viele Neue hast. Aber ich bin mit der bisherigen Zeit mehr als zufrieden und glaube, dass wir eine gute Chance haben, die angepeilte Entwicklung zu nehmen, wenn wir so hart weiterarbeiten.“