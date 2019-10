Fußball : Ein Hauch von Nostalgie am Hohen Busch

Unter Trainer Peter Schleuter (l.) lief der Rheydter SV dem 1. FC Viersen den Rang ab. Foto: Dieter Wiechmann

In der Bezirksliga empfängt der 1. FC Viersen den Rheydter SV. Einst duellierten sich die beiden Traditionsvereine in der Oberliga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn am Sonntag (15.30 Uhr) der 1. FC Viersen den Rheydter SV in der Fußball-Bezirksliga empfängt, dann weht ein Hauch von Nostalgie durch das Stadion am Hohen Busch. Denn in ihren besten Zeiten trafen diese beiden Teams in der Oberliga Nordrhein aufeinander, zum damaligen Zeitpunkt Deutschlands dritthöchste Spielklasse.

Einer, der zu dieser Zeit regelmäßig auf dem Platz stand, ist Willi Kehrberg, der die Viersener später auch viele Jahre als Cheftrainer betreute und inzwischen beim Landesligisten VSF Amern tätig ist. „Es waren immer enge, hart umkämpfte Duelle“, erinnert sich der 57-Jährige. Ein Highlight war der Viersener 1:0-Erfolg unter Trainer Georg Krahwinkel am 26. August 1990 vor 2500 Zuschauern am Hohen Busch. Etwas mehr als zwei Jahre später sahen immerhin noch 1300 Zuschauer den Rheydter 5:1-Heimsieg – Zahlen, von denen beiden Vereine heute nur noch träumen können.

Georg Krahwinkel trainierte die Viersener, als sie sich in der Oberliga Nordrhein heiße Duelle lieferten. Foto: Archiv

Info Rheydter SV ist erster Finalist im Kreispokal Final-Einzug Im ersten Kreispokal-Halbfinale hat sich der Rheydter SV im Duell zweier Bezirksligisten bei Victoria Mennrath durchgesetzt. Rheydt siegte 3:1 nach Verlängerung (0:0/1:1). Spielverlauf Zunächst war Mennrath durch Paul Szymanski in Führung gegangen, vor 300 Zuschauern gelang Nikola Kalchev in der 84. Minute der Ausgleich. In der Verlängerung sorgten Sadeq Omar und Fran Lukic sorgten für den RSV-Sieg, die Mennrather Stefan Linser und Evgenij Pogorelov sahen noch Gelb-Rot.

Als Kehrberg Anfang der Achtzigerjahre aus der Amateurmannschaft von Borussia Mönchengladbach zum 1. FC Viersen wechselte, wo der Ex-Borusse Horst Köppel als Spielertrainer fungierte, war dieser in der Region die klare Nummer zwei hinter dem großen Bundesligisten aus der Vitusstadt. Doch als der Rheydter SV in der Saison 1986/87 als Aufsteiger in die Verbandsliga Niederrhein unter Trainer Peter Schleuter den direkten Durchmarsch in die Drittklassigkeit schaffte, hatten die Viersener plötzlich ernsthafte Konkurrenz. Und der „Spö“ setzte seine Erfolgsserie unbeirrt fort und lief dem 1. FC dabei den Rang ab: 1990 verpasste Rheydt die Deutsche Amateurmeisterschaft denkbar knapp, scheiterte erst im Finale mit 0:2 am FSV Salmrohr. In der Spielzeit 1994/95 trafen die beiden Teams letztmalig in der Oberliga Niederrhein aufeinander – der RSV setzte sich daheim mit 4:3 durch, im Rückspiel gab es ein 2:2-Unentschieden – danach trennten sich die Wege für knapp 20 Jahre, bis sie sich 2012 in der Landesliga wieder kreuzten.

Inzwischen sind sie in der Bezirksliga angekommen, der Rheydter Spielverein sogar nach einem zweijährigen Intermezzo in der Kreisliga A. Und obwohl auch die Mannschaft von Ex-Profi René Schnitzler in den vergangenen beiden Jahren zumindest zum erweiterten Favoritenkreis gezählt wurde, sind es in diesem Jahr die Viersener, denen mit Neu-Trainer Kemal Kuc, einem von Grund auf sanierten Kader und einem neuen Stadion von nicht wenigen die Rückkehr in die Landesliga zugetraut wird. Und die neu zusammengesetzte Mannschaft wird den Vorschusslorbeeren bisher durchaus gerecht: Nach zehn absolvierten Spielen rangiert sie mit 25 Punkten auf Platz zwei und unterlag lediglich dem Überraschungs-Tabellenführer aus Kleinenbroich. Der „Spö“ hat zehn Zähler weniger auf dem Konto und belegt Rang sieben. Dass das aber nicht unbedingt etwas heißen muss, bewies die Schnitzler-Auswahl am Mittwoch, als sie den hoch gehandelten SC Victoria Mennrath schlug und den Einzug ins Kreispokalfinale schaffte. Dort könnte es ernuet zum Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Viersen kommen, den nächsten Mittwoch im Halbfinale auf den SC Hardt trifft.