Nach fünf Jahren im Verein Kemal Kuc hört als Trainer des 1. FC Viersen auf

Vielmehr hat es familiäre Gründe, dass der erfahrene Coach dem Fußball vorübergehend den Rücken kehrt. "Meine Frau hat mich bei allem, was ich im Fußball als Spieler und Trainer schon erlebt habe, immer unterstützt. Nun ist es so, dass ich meiner Frau bei ihrem beruflichen Fortkommen auch einmal helfen will und mich einfach um unsere Kinder kümmern muss. Ich bin ein loyaler Typ und deshalb habe ich den Verein sehr zeitig darüber informiert, dass ich in der kommenden Saison eine Pause machen werde", erklärt Kuc, der sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im lokalen Fußball in Mönchengladbach und Viersen entwickelt hat.